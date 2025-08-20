Siguranța cetățenilor, prioritatea polițiștilor sătmăreni

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat la
data de 19 august a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță
publică în județ, aplicând peste 70 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste
40.000 de lei.
Totodată, polițiștii sătmăreni care au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și
pentru efectuarea unor activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului
rutier în județ, aplicând peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste
50.000 de lei.