Siguranța cetățenilor, prioritatea polițiștilor sătmăreni

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat la

data de 19 august a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță

publică în județ, aplicând peste 70 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste

40.000 de lei.

Totodată, polițiștii sătmăreni care au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și

pentru efectuarea unor activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului

rutier în județ, aplicând peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste

50.000 de lei.