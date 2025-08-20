ȘOCANT. Femeie mutilată de un câine pe străzile din Satu Mare

Atac la primele ore ale dimineții: o sătmăreancă de 49 de ani a ajuns la spital după ce a fost mușcată de un câine lăsat nesupravegheat

Scene de groază pe strada Anton Pann din municipiul Satu Mare! Miercuri, 20 august, în jurul orei 06.00, o femeie a fost atacată violent de un câine scăpat de sub control. Mușcată de braț și de picior, victima s-a prăbușit la pământ și a avut nevoie urgentă de îngrijiri medicale.

Atac în zori de zi

Femeia, care se deplasa liniștit pe stradă, a fost surprinsă de câinele lăsat liber. Animalul a atacat fără avertisment, mușcând-o de braț și picior. Șocată de agresiune, victima s-a dezechilibrat și a căzut la pământ.

Martorii au sunat imediat la 112. Un echipaj medical a sosit rapid și a transportat victima la spital, unde medicii i-au acordat îngrijiri de specialitate.

Proprietarul, tras la răspundere

Polițiștii au reușit să identifice stăpânul câinelui – un tânăr de 27 de ani din municipiul Satu Mare. Acesta nu ar fi luat măsurile necesare pentru a împiedica animalul să ajungă pe stradă.

Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane, conform OUG 55/2002. Cercetările continuă pentru a stabili toate împrejurările incidentului.