FOTO. Social Democrații sătmăreni prezenți la prima ediție a Festivalului Folcloric al Sticlarului din Poiana Codrului

Duminică, 24 august 2025, în Poiana Codrului, comuna Crucișor, a avut loc prima ediție a Festivalului Folcloric al Sticlarului. Evenimentul a adunat comunitatea locală și oaspeți din tot județul Satu Mare, oferind o zi de sărbătoare în care tradițiile, meșteșugurile și respectul pentru valorile autentice au fost în prim-plan.

La invitația primarului comunei Crucișor, Sergiu Andrei, au participat cu bucurie la eveniment: subprefectul județului Satu Mare, Ioan Tibil, vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, precum și viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș. Alături de comunitatea locală a fost prezent și viceprimarul comunei Crucișor, Florin Borșe împreună cu echipa de consilieri locali PSD și colegii social-democrați din zonă.

Deschiderea oficială a festivalului a fost marcată de o serie de momente speciale, dintre care s-a remarcat premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie – un gest simbolic prin care comunitatea și-a arătat respectul față de stabilitatea și dragostea care au stat la temelia familiilor.

De asemenea, participanții s-au bucurat de Târgul de produse tradiționale și meșteșugărești, unde producători și artizani locali au prezentat obiecte deosebite, dar și de expoziția de produse de la Fabrica de Sticlă din Poiana Codrului, un adevărat reper al identității comunității.

,,Felicitări întregii echipe de organizare pentru reușita primei ediții a Festivalului Folcloric al Sticlarului și pentru atmosfera de sărbătoare creată în Poiana Codrului! Mulțumiri primarului comunei Crucișor, Sergiu Andrei, pentru invitație, pentru ospitalitate și pentru implicarea deosebită în buna desfășurare a acestui frumos eveniment!”