TRADIȚIE. Oțeloaia, sărbătoarea care ține vie inima codrenilor

Festivalul Folclorului Codrenesc a ajuns la ediția a LXVIII-a și a adunat codreni din țară și din străinătate

Duminică, 17 august 2025, codrenii s-au reunit la cea de-a LXVIII-a ediție a Festivalului Folclorului Codrenesc „Oțeloaia”, o sărbătoare câmpenească devenită reper cultural al județului Satu Mare. Evenimentul a adunat comunitatea în jurul tradițiilor, al bucuriei de a fi împreună și al mândriei de a aparține Țării Codrului.

Un festival cu rădăcini adânci

Considerat unul dintre cele mai vechi și importante festivaluri folclorice din județ, „Oțeloaia” rămâne o veritabilă punte între generații. „Aici, fiecare pas de dans și fiecare zâmbet poartă cu sine mândria de a aparține Codrului – un ținut unic prin oameni, natură și obiceiuri”, a declarat Cătălin Filip, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare.

Consiliul Județean Satu Mare, partener tradițional al comunităților codrenești, sprijină în mod constant evenimentul, dar și proiectele de dezvoltare a zonei. „Pentru noi, tradițiile nu sunt doar amintiri, ci rădăcini care ne dau puterea de a construi viitorul”, a adăugat acesta.

Oaspeți și oficialități

La eveniment au participat numeroși reprezentanți ai administrației locale și județene: subprefectul Ioan Tibil, președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, vicepreședinții Roxana Petca și Cătălin Filip, viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș, directorul Centrului de Creație, Robert László, precum și gazda manifestării, primarul comunei Homoroade, Simion Ardelean.

Scena, plină de voie bună

După deschiderea oficială, programul artistic a adus în fața publicului nume consacrate ale folclorului românesc: Sava Negrean Brudașcu, Lavinia Goste și Marius Zorilă; Nicolae și Nicușor Mureșan; Leontina Dorca și Maria Carmen Sas; Silvia Zagoreanu și Veta Ghimpu (Republica Moldova); Petre Petruse; Maria Tripon; Ana Holdiș Pop; Ionela Toma; Emanuel Silaghi; Ansamblul Folcloric „Cununița Năzdrăvană” și soliștii: Alexandra Hodas, Iulia Bura, Luca Mărgineanu, Antonia Păcurar, Nicole Gruia Maria Pereș, Carla Laza, Cezara Brian, Carina Brian, Emma Thuinaphiang; Ansamblul Folcloric al Județului „Doruri Sătmărene” și soliștii: Karina Molnar, Paula Cornea, Alexandra Deac, Alexandra Nagy, Darius Matioc; Ansamblul Folcloric „Cetatea Codrului” – Ardud; Ansamblurile Folclorice tășnădene – „Flori de Codru și Mugurașii Codrului” și soliștii: Ianis Ardelean, Anna Farcău, Miruna Marcu, Adelina Marcu, Olimpia Hărdălău; Grupul folcloric „Homoroade” și soliștii: Simina Olteanu, Alina Nagy; Dănțăușii din Cuța.

De asemenea, în programul artistic au mai evoluat și Ansamblul vocal-folcloric “Perla” din Cernăuți, Ucraina aparținând de Școala de Artă și Cultură Bucovineană, Cernăuți – Director prof. Iurie Levcic

Târg al meșterilor populari și specialiști în folclor

Pe lângă muzică și dans, publicul s-a bucurat de o expoziție a meșterilor populari sătmăreni, cu produse tradiționale și meșteșugărești, dar și de participarea „Luminătorilor satelor” și a Tezaurului Uman Viu al zonei Codrului, Emilia Zamfira Grosoș din Soconzel.

Socăcițele din Bogdand au adus în prim-plan gastronomia locală, cu renumitele „Beleș de Bogdand”, iar invitații străini – specialiști în folclor și scriitori din Turcia, Franța, Israel, Serbia, Republica Moldova, SUA, Germania și România – au dat evenimentului o dimensiune internațională.

O tradiție vie, pentru viitor

Organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean, al Instituției Prefectului, al Primăriei Homoroade și al Pensiunii „Popasul Codrenilor”, festivalul de la Oțeloaia rămâne un simbol al identității codrenești.

Dincolo de spectacol și petrecere, ediția a LXVIII-a a dovedit încă o dată că inima Codrului bate la unison atunci când tradițiile devin sărbătoare.