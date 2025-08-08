,,Trăiește Istoria!“ – expoziție dedicată comemorării a 80 de ani de la Holocaust la Satu Mare

Vineri, 8 august 2025, la ora 12:00, la Sinagoga Saare Tora din str. Decebal nr. 4, Satu Mare, a avut loc deschiderea oficială a expoziției “Trăiește Istoria! / Experience History!”, un eveniment dedicat comemorării a 80 de ani de la Holocaust.

Expoziția itinerantă include o impresionantă machetă de peste 30 de metri pătrați a lagărului de la Auschwitz-Birkenau și este parte a unui proiect educațional european inițiat de Fundația March of the Living, în parteneriat cu Complexul Educațional Laude-Reut București și Muzeon Cluj-Napoca.

Scopul expoziției este de a prezenta istoria Holocaustului într-un mod accesibil și profund pentru tânăra generație, cu accent pe memoria comunităților evreiești locale și pe educația interactivă. 14 ghizi juniori – elevi instruiți din cadrul comunității – vor oferi tururi ghidate și vor împărtăși povești locale documentate de colegii lor, contribuind la o experiență de învățare autentică și memorabilă.

Expoziția poate fi vizitată gratuit, iar publicul larg, presa, elevii și cadrele didactice sunt încurajați să participe.

Intrarea este liberă.