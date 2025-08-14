Trimitere în judecată într-un dosar vizând infracțiuni de înşelăciune în formă continuată

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare a finalizat cercetările în dosarul având ca obiect săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată. În cauză s–a dispus trimiterea în judecată a unui inculpat persoana fizică şi a unei persoane juridice, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (33 de acte materiale).

Din probatoriul administrat de procurori a rezultat următoarea situaţie de fapt:

La data de 12.12.2023, inculpaţii au postat un anunţ pe contul de Instagram al inculpatului persoană fizică, şi pe site–ul web aparţinând inculpatului persoană juridică, în care era anunţată organizarea unei excursii în Zanzibar, Tanzania, în perioada 27 decembrie 2024-9 ianuarie 2025.

Ulterior, inculpaţii, au încheiat contracte de prestări servicii turistice şi au emis facturi fiscale în numele persoanei juridice, prin care au indus şi menţinut în eroare un număr de 33 de persoane, pe care au reuşit să le determine să transfere în conturile lor sume semnificative de bani în valoare totală de 333.362,87 lei (echivalentul a 73.172,574 Euro) pentru o excursie pe care nu au pregătit–o, neexistând vreodată intenţia reală ca aceasta să fie organizată.

“Menţionăm că rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre competentă soluţionare Judecătoriei Satu Mare. “

“Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie. “