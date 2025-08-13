Unul dintre cei mai apreciați preoți din județul Satu Mare a decedat



„În aceste momente de tristețe trupească și duhovnicească, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, transmit familiei precucerniciei sale, Protopopiatului Ortodox Român Carei și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit, un mesaj de condoleanțe, mângâiere, alinare și întărire sufletească”, transmite Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului.



Cele două slujbe de priveghi vor fi săvârșite joi, 14 august și vineri, 15 august, cu începere de la ora 19:00, la Catedrala Ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Municipiul Carei, județul Satu Mare.



Slujbă înmormântării va fi oficiată sâmbătă, 16 august, cu începere de la ora 12:00, de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului la Catedrala din Carei. Rânduiala prohodirii va fi precedată de săvârșirea Sfintei Liturghii de un sobor de preoți.