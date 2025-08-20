VIOLENȚĂ. Sătmăreancă atacată de fostul iubit: bătută, scuipată și stropită cu cafea fierbinte

Judecătorii au emis un ordin de protecție după un nou episod de violență domestică. Agresorul are interdicția de a se apropia de victimă timp de o lună.

Scene șocante la Satu Mare! O femeie mamă a cinci copii a trecut prin momente de coșmar după ce a fost agresată de fostul concubin. Incidentul violent a avut loc în 17 august, când bărbatul, aflat sub influența alcoolului, a pătruns în locuința victimei și a atacat-o. Judecătoria Satu Mare a emis un ordin de protecție la data de 19 august.

Bătută și amenințată în propria casă

Potrivit declarațiilor femeii, totul a pornit de la o criză de gelozie. După ce a aflat de la copii că fosta parteneră ar fi adus un alt bărbat în locuință, individul a devenit violent: a scuipat-o, a lovit-o în zona capului, i-a spart telefonul și a amenințat-o cu moartea, agitând un cuțit.

Speriată pentru viața sa și a copiilor, victima l-a dat afară din casă și a apelat la numărul unic de urgență 112.

Apărarea agresorului: „Am vrut doar să mănânc și să fac un duș”

În fața instanței, bărbatul a susținut că femeia l-ar fi invitat în casă și că ar fi cedat ulterior unui acces de furie. Acesta a recunoscut că i-a aruncat victimei cafea fierbinte în față, dar a negat că ar fi amenințat-o cu moartea sau cuțitul:

„Jur pe Biblie că nu am făcut-o. Nu sunt un bărbat violent și nu vreau să-i fac rău. Avem cinci copii împreună”, a declarat acesta.

Decizia magistraților

Judecătorii au apreciat că actele comise reprezintă violență fizică și verbală, chiar dacă nu a fost probată amenințarea cu cuțitul. Instanța a decis emiterea unui ordin de protecție pentru 30 de zile, prin care bărbatul trebuie să păstreze o distanță de 25 de metri față de victimă și de 50 de metri față de locuința acesteia.

Pentru a nu-i îngrădi dreptul la muncă, magistrații au respins solicitarea ca agresorul să nu mai aibă acces la locul de muncă al femeii, cei doi fiind angajați la aceeași firmă. De asemenea, a fost respinsă montarea unui sistem electronic de supraveghere.

Victima, în continuare în teamă

Femeia a declarat că nu este prima oară când trece prin conflicte violente cu fostul partener, dar că de această dată s-a simțit în pericol real, mai ales pentru că lucrează noaptea și se teme să nu fie urmărită.