Ziua Limbii Române sărbătorită la Satu Mare

Duminică, 31 august 2025, sătmărenii sunt invitați să participe la manifestările dedicate Zilei Limbii Române, eveniment care se va desfășura începând cu ora 10:00, în Piața Libertății, la bustul Limbii Romane.

Programul cuprinde momente artistice susținute de elevi, artiști și invitați speciali, dar și depuneri de jerbe și buchete de flori la Monumentul Limbii Române, în semn de respect și recunoștință pentru importanța limbii române în păstrarea identității și unității naționale.

Ziua Limbii Române este marcată anual la 31 august și reprezintă un prilej de reflecție asupra valorii limbii materne, un simbol al culturii și spiritualității poporului român.