162 locuri de muncă vacante oferite de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare

Potrivit datelor furnizate de agenții economici din județul Satu Mare privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare se regăsesc 162 locuri de muncă vacante.

Dintre acestea:-5 locuri vacante sunt pentru cei cu studii superioare(Medic veterinar, Sef Secție , Subinginer Agronom ).

– 31 locuri vacante pentru cei cu studii liceale și postliceale (Agent de securitate,

Agent de vânzări,asistent comercial,asistent manager,casier,Electrician protecție Relee automatizări si masurători electrice,lucrător comercial, lucrător gestionar, magaziner, manipulant mărfuri, operator introducere, validare și prelucrare date, operator la fabricarea produselor făinoase, ospătar/chelner, sef unitate elementară de lucru, șofer de autoturisme și camionete, ucenic, vânzător )

– 59 locuri vacante pentru cei cu studii gimnaziale (agent curier,agent de securitate, asfaltator,Conducător auto transport rutier de mărfuri, Manipulant mărfuri

Masinist la masini pentru tersamente (Ifronist),Montator elecromecanic,Muncitor necalificat în industria confecțiilor,Muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf și granule,Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

Muncitor necalificat la demolarea clădirilor captușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet,Recepționer de hotel,Șef șantier,Spălător covoare înodate,tapițer, ucenic).

– 9 locuri vacante pentru cei cu școală generală incompletă și fără studii (ajutor bucătar,confecționer-asamblator articole din textile,îngijitor clădiri,muncitor manipulare și pregătire furaje, muncitor necalificat în agricultură,ospaătar/chelner

ucenic)

– 58 locuri de muncă pentru cei cu scoală profesională (Conducător auto transport rutier de mărfuri,Confecționer articole din piele și înlocuitori,Confecționer -asamblator articole din textile,lăcătuș construcții metalice și navale,macaragiu,muncitor necalificat în agricultură,muncitor necalificat în industria confectiilor,muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții,șef schimb,stivuitorist,sudor,tâmplar universal,tractorist).

231 locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European

Angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 231 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Germania – 79 locuri de muncă pentru: izolator, educatoare/educator, zugrav-tencuitor, sudor MAG, electrician, lucrător ajutor la prelucrarea metalelor, operator stivuitor, lucrător în producție-procesare produse din carne .

Norvegia – 50 locuri de muncă pentru: muncitor în producție – industria piscicolă.

Finlanda – 42 locuri de muncă pentru: sudor MIG/MAG, mașinist CNC-Mazak, mașinist CNC, operator CNC, muncitor prefabricate elemente beton.

Slovenia – 20 locuri de muncă pentru: finisor fațade exterioare clădiri, sudor MIG/MAG, lucrător asamblare auto.

Italia – 15 locuri de muncă pentru: șofer autobuz;

Polonia – 11 locuri de muncă pentru: tehnician mecanic, lucrător în depozit.

Austria – 8 loc de muncă pentru: operator robot-placare laser, strungar universal, technician mecanic, technician electrician, mecanic CNC, mecanic auto .

Olanda -6 loc de muncă pentru: culegator de pere

Persoanele interesate se pot adresa agenției locale Satu Mare și punctelor de lucru din Carei, Negrești Oaș, Tășnad, Ardud și Turț, și consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, str.Ion Ghica nr.36, telefon 0261/770237 și e-mail:ajofm.sm@anofm.gov.ro.