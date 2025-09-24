2,4 milioane de coroane cehe descoperite asupra unui ucrainean în PTF Halmeu

Echipa comună de control din PTF Halmeu a descoperit în bagajele personale ale unui cetățean ucrainean 2,4 milioane de coroane cehe nedeclarate, echivalentul a peste 500.000 de lei, sumă pentru care bărbatul nu a putut prezenta documente justificative și care a fost reținută de autorități.

Joi, 25 septembrie a.c., în jurul orei 16.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, județul Satu Mare, s-a prezentat pe sensul de intrare în România un cetățean ucrainean, în vârstă de 39 de ani. Acesta conducea un microbuz, înmatriculat în Ucraina.

Echipa comună de control formată din inspectori vamali și polițiști de frontieră, folosind și echipajul canin de serviciu, a efectuat un control amănunțit asupra mijlocului de transport și bagajelor aflate în interiorul acestuia.

Astfel, în bagajul conducătorului auto a fost descoperită suma de 2,4 milioane czk (coroane cehe), echivalentul a aproximativ 500.700 lei. Înaintea controlului de frontieră, șoferul nu a declarat această sumă de bani, încălcând astfel art.3 Reg. (UE) 2018/1672.

Drept urmare, pentru că ucraineanul nu a putut prezenta documente justificative pentru banii descoperiți în bagajul său, inspectorii vamali din cadrul Biroul Vamal Halmeu au reținut întreaga sumă și au aplicat conducătorului auto o sancțiune contravențională în valoare de 5.000 de lei.