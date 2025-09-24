Inspectoratul Școlar Satu Mare: ,,Nicio școală din județ nu a primit mesaje de amenințare”

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a luat act de informațiile apărute în presa locală privind presupuse mesaje de amenințare adresate unor unități de învățământ din județ.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că niciuna dintre școlile din județ nu a primit e-mailuri sau mesaje de amenințare.

Pentru a preveni orice risc și pentru a garanta siguranța elevilor și a personalului, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a dispus directorilor respectarea strictă a procedurilor de acces și intensificarea măsurilor de monitorizare și securizare a perimetrului școlar.

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, în strânsă colaborare cu autoritățile competente, va continua monitorizarea permanentă a situației și va aplica de îndată toate măsurile necesare pentru asigurarea unui climat de siguranță în unitățile de învățământ.