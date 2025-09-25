A încetat din viaţă Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice

Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a încetat din viaţă, joi, la vârsta de 94 de ani,

Originar din Ferneziu, județul Maramureș, Lucian Mureșan a fost o figură marcantă a Bisericii Greco-Catolice, cunoscut pentru blândețea și demnitatea cu care și-a purtat misiunea.

După 35 de ani de pastoraţie clandestină, Lucian Mureșan a fost consacrat episcop în data de 27 mai 1990, la Baia Mare.

În cadrul Liturghiei arhiereşti festive, sub cerul liber, pontificată de Mitropolitul Alexandru Todea, în prezenţa delegatului papal, Arhiepiscopul Guido Del Mestre şi de Ioan Ploscaru, Episcopul de Lugoj, preotul Lucian devine al treilea Episcop, în ordine cronologică, al Maramureşului.

În anul 2012, Papa Benedict al XVI-lea l-a creat cardinal, devenind primul cardinal greco-catolic român.

Comunitățile greco-catolice din Satu Mare și întreg Nord-Vestul țării își exprimă solidaritatea și recunoștința față de cel care, prin slujirea și mărturia sa, a fost un reper de credință și speranță. În bisericile greco-catolice din județ se vor oficia slujbe de pomenire în zilele următoare.

„În sufletul Preafericitului Lucian am găsit mereu un părinte și un îndrumător. Plecarea sa ne lasă un gol imens, dar credem cu tărie că va mijloci pentru noi din împărăția cerească” este mesajul comunității greco-catolice din județul Satu Mare.