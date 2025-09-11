Accident mortal Țara Oașului: biciclist lovit de o ambulanță SMURD aflată în misiune

Un grav accident rutier s-a produs miercuri seara, 10 septembrie a.c., în jurul orei 20:20, pe Drumul Județean 109L, în localitatea Gherța Mică, județul Satu Mare.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, un bărbat de 57 de ani, din localitatea Adrian, în timp ce circula cu bicicleta pe strada Copileasca, nu ar fi respectat semnificația indicatorului „Stop” la intersecția cu DJ 109L. Acesta a intrat în coliziune cu o autospecială SMURD Turț, care se deplasa regulamentar pe drumul prioritar, având în funcțiune semnalele luminoase.

Autospeciala era condusă de un bărbat de 50 de ani, din Mădăras. Din nefericire, în urma impactului, biciclistul și-a pierdut viața.

Șoferul ambulanței a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.