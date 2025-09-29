Accident rutier între Tășnad și Căuaș: o fetiță de 6 ani, rănită după ce mașina a ieșit de pe carosabil

La data de 28 septembrie, în jurul orei 12.00, pe Drumul Național 1F, între localitățile Tășnad și Căuaș, s-a produs un accident rutier soldat cu rănirea unei minore.

Accident cu urmări

Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Orașului Tășnad, un bărbat de 32 de ani, din Tășnad, aflat la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul direcției de mers, pe fondul altor preocupări în timpul șofatului. Vehiculul a părăsit partea carosabilă, a intrat în șanț și ulterior s-a izbit de un copac.

Victima: o pasageră minoră

În urma impactului, o fetiță de 6 ani, pasageră în autoturism, a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, ceea ce exclude consumul de alcool la momentul producerii evenimentului.

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.