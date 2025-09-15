ACCIDENTE. Trei zile, patru evenimente rutiere. Unul dintre ele a fost mortal

În doar trei zile, județul Satu Mare a fost martorul unui șir de accidente rutiere care au scos în evidență riscurile pietonilor neatenți, conducătorilor imprudenți și vehiculelor neînmatriculate. De la parcări aglomerate până la drumuri județene, polițiștii au fost nevoiți să intervină rapid și să gestioneze atât victime, cât și responsabilii, unii dintre ei cu antecedente grave sau neglijenți.

O parcare periculoasă

La data de 12 septembrie a.c., ora 11.10, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier în parcarea Pieței Mici de pe strada Paris, din municipiul Satu Mare.

În urma deplasării la fața locului, polițiștii au constat faptul că o tânără, de 23 de ani, din municipiul Satu Mare, în timp ce efectua o manevră de mers cu spatele, nu s-ar fi asigurat corespunzător și a acroșat cu autoturismul o femeie de 68 de ani, din municipiul Satu Mare, care se afla neregulamentar, în calitate de pieton, pe partea carosabilă.

În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a femei de 68 de ani, aceasta fiind transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc accidentul rutier.

Accident mortal la Andrid

La data de 12 septembrie a.c., în jurul orei 22.30, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Județean 108M, în afara localității Andrid.

În urma deplasării la fața locului, polițiștii au constatat faptul că un pieton, de 54 de ani, din localitatea Dindești, în timp ce se afla pe partea carosabilă, ar fi fost accidentat mortal de către o autoutilitară, al cărei conducător auto a părăsit locul accidentului.

În urma verificărilor și investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat conducătorul auto ca fiind un bărbat, de 42 de ani, din județul Cluj.

Cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secției de Poliție Rurală Gherla, conducătorul auto a fost depistat pe raza localității Gădălin, județul Cluj.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului.

Minor rănit de un moped neînregistrat

La data de 13 septembrie a.c, în jurul orei 20.30, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Ambudului, din localitatea Hrip.

Din primele cercetări la fața locului, polițiștii au constatat faptul că un minor de 12 ani, din localitatea Hrip, în calitate de pieton, ar fi fost acorșat de către un moped, părăsind ulterior locul faptei.

Ca urmare a evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a minorului, acesta fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

La scurt timp de la accident, polițiștii au reușit identificarea conducătorului mopedului, ca fiind un tânăr de 18 ani, din localitatea Hrip.

În urma verificărilor efectuate polițiștii au constatat faptul că, tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, polițiștii au constat faptul că vehiculul condus de către tânăr nu figurează ca fiind înmatriculat sau înregistrat.

Conducătorul mopedului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

ATV scăpat de sub control

La data de 14 sptembrie a.c., în jurul orei 19.20, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui eveniment rutier cu pagube materiale, în localitatea Homorodu de Jos.

Din primele verificări, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 48 de ani, din localitatea Vetiș, în timp ce conducea un vehicul pentru teren variat (ATV), ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un atelaj hipo staționat în afara părții carosabile, în care se afla o femeie de 55 de ani, din localitatea Homoroade.

Conducătorul vehiculului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,53 mg/l pur în aerul expirat.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că bărbatul are suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice.

În urma impactului, nu au existat victime omenești.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul pe drumurile publice având exercitarea dreptului de a conduce suspendat.