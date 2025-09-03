Acțiune a polițiștilor sătmăreni în localitatea Beltiug

La data de 2 spetembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor și Secției Poliție Rurală Beltiug au desfășurat o acțiune pe raza localității Beltiug și în zona târgului din localitate, pe linia respectării normelor privind circulația pe drumurile publice și respectării legislației în domeniul protecției animalelor.

În cadrul acțiunii organizate au fost verificate peste 30 de autoturisme și peste 60 de persoane, ocazie cu care au fost aplicate peste 35 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 75.000 de lei.