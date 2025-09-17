Acțiune desfășurată de polițiștii sătmăreni pe raza localităților Ardud și Mădăras

La data de 16 septembrie a.c., în intervalul orar 21.00-01.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ardud și Secției de Poliție Rurală Beltiug, au organizat o acțiune rutieră privind depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe, prevenirea traversărilor neregulamentare, abaterilor săvârșite de bicicliști și conducătorii de trotinete electrice și pentru prevenirea accidentelor rutiere și depistarea conducătorilor auto care încalcă normele legale privind circulația pe drumurile publice.

În cadrul acțiunii desășurate, au fost legitimate peste 20 de persoane, au fost verificate 12 autoturisme și au fost aplicate 32 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 22.000 de lei.