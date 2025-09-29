Acțiuni ale polițiștilor sătmăreni: peste 630 de sancțiuni aplicate în doar trei zile

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în perioada 26-28 septembrie, ample activități pentru menținerea ordinii și siguranței publice la nivelul județului.

În urma acțiunilor de prevenire și combatere a faptelor antisociale, polițiștii au aplicat peste 130 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare cumulată de peste 60.000 de lei.

Pe linie de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier, polițiștii au intensificat verificările în trafic, rezultând:

peste 500 de sancțiuni contravenționale , în valoare de peste 150.000 de lei ;

24 de permise de conducere suspendate ;

21 de certificate de înmatriculare reținute.

Astfel, în doar trei zile, polițiștii sătmăreni au aplicat peste 630 de sancțiuni contravenționale, demonstrând încă o dată importanța acțiunilor preventive și ferme pentru siguranța comunității și a participanților la trafic.