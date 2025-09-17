Actorul Dorel Vișan vine în curând la Satu Mare!!! Alături de alte nume mari

Primul eveniment GOD la Satu Mare: proiecția filmului „0,1%?”, degustare de vin și muzică live cu invitați de marcă

Primul eveniment GOD la Satu Mare: proiecția filmului 0,1%?, degustare de vin și muzică live cu invitați de marcă. Pe 18 octombrie 2025, de la ora 17:00, Casa Meșteșugarilor din Satu Mare devine locul de întâlnire al artei, științei și spiritualității, prin primul eveniment din seria GOD – Guidance. Oneness. Depth (link activ: https://www.facebook.com/GODGuidanceOnenessDepth).

În centrul serii se află proiecția filmului 0,1%?, realizat de Corina și Călin Terțan, o producție tulburătoare care vorbește despre fragilitatea vieții, despre limitele medicinei și despre puterea credinței. Pelicula îmbină mărturii emoționante ale mai multor persoane care s-au aflat în pragul morții, și nu numai. Câteva persoane dintre cele ce apar în film vor fi prezente și la eveniment, publicul având ocazia să discute cu ei.

Publicul îi va întâlni pe:

univ. dr. emerit Anca Munteanu , o voce respectată în mediul academic, care oferă o perspectivă științifică și umanistă asupra temei;

, o voce respectată în mediul academic, care oferă o perspectivă științifică și umanistă asupra temei; actorul Dorel Vișan , unul dintre marii maeștri ai scenei și filmului românesc, care aduce o dimensiune artistică și filosofică aparte;

, unul dintre marii maeștri ai scenei și filmului românesc, care aduce o dimensiune artistică și filosofică aparte; Irineu Bârle , preot cunoscut pentru deschiderea și profunzimea discursului său spiritual;

, preot cunoscut pentru deschiderea și profunzimea discursului său spiritual; Călin Terțan, medic și regizor al filmului, care completează povestea prin experiența sa profesională și personală.

Seara va continua cu un moment artistic susținut de Beata Pap și Răzvan Pap, fondatorii MT Creative Art, urmat de o degustare de vinuri ale Cramei Rătești, o sesiune interactivă de întrebări și răspunsuri și o conferință ce va aduce împreună perspectivele invitaților și reflecțiile publicului.

„Vă invit și vă aștept să vizionăm împreună un film documentar. Un film în care am încercat să prezentăm câteva cazuri de vindecări și remisii inexplicabile din punct de vedere al medicinei alopate, împreună cu câteva minți sclipitoare ale științei și medicinei românești. După vizionare, sunt convins că mulți dintre dumneavoastră veți avea sădită sămânța. Acea sămânță a încrederii și a speranței, care peste ani de zile, atunci când probabil veți avea nevoie de credință, de curaj, de speranță, să vă aduceți aminte de aceste imagini din film și de aceste personaje, pentru ca în acest fel și dumneavoastră să puteți beneficia de o remisie spontană, de o vindecare inexplicabilă și să trăiți fericiți, în continuare. Vă aștept cu drag în 18 octombrie”, este mesajul transmis de regizorul Călin Terțan.

Primul eveniment GOD – Guidance. Oneness. Depth promite să fie mai mult decât un simplu eveniment cultural – o experiență de profunzime, care aduce laolaltă filmul, arta, știința și credința într-un dialog menit să inspire și să unească.

Sponsorii evenimentului: restaurantul Capricci, Edmeea Trans

Partenerii evenimentului: Crama Rătești, Centrul Cultural G.M. Zamfirescu, MT Creative Art Studio, Pensiunea Ana (Odoreu).

Partenerii media ai evenimentului: Gazeta de Nord Vest, PresaSM, PortalSM, Satu Mare News, ObiectivSM, Nord Vest TV, Informația Zilei, TV1 Satu Mare, Dincolo de Sport, eMaramureș, Vasile Dale, Liberta Media, Nord Vest TV.

BILETE ONLINE

Accesul la eveniment se face pe bază de bilet, iar locurile sunt limitate. Biletele pot fi cumpărate din linkul următor: BILETE.RO.

link activ pentru bilete: https://www.bilete.ro/proiectia-filmului-documentar-0-1/proiectie-filmul-documentar-0-1-18-oct-2025

Rămâi la curent!

Pentru a fi la curent cu toate detaliile, urmărește pagina de Facebook: GOD – Guidance. Oneness. Depth

(link activ: https://www.facebook.com/GODGuidanceOnenessDepth).