Administratorul public Maskulik Csaba, aproape de cetățeni prin sesiuni de audiențe

Astăzi, administratorul public al municipiului Satu Mare, Maskulik Csaba, a susținut o nouă sesiune de audiențe, oferind sprijin cetățenilor în soluționarea problemelor ce țin de competența administrației publice, dar și îndrumare în vederea rezolvării acestora.

Primăria municipiului Satu Mare încurajează cetățenii să utilizeze Satu Mare CITY Portal (accesați aici), o platformă modernă ce permite comunicarea rapidă și eficientă cu administrația locală, accesarea serviciilor disponibile și transmiterea sesizărilor pentru o soluționare promptă.

Înscrierea pentru audiențe se poate face fie la Serviciul Informare și Relații Publice, camera 5, fie online, accesând acest link.

Astfel de întâlniri rămân un instrument important pentru consolidarea relației dintre administrația publică și cetățeni, oferind fiecăruia posibilitatea de a-și face vocea auzită și de a primi sprijin în rezolvarea problemelor cu care se confruntă.