ALARMĂ!! Sătmăreanul Daniel David: „Educația este în pericol. 50% analfabetism funcțional înseamnă risc de securitate națională”

Ministrul Educației a răspuns în Senat, la moțiunea simplă depusă de Opoziție, avertizând că România riscă să devină „o civilizație eșuată” dacă problemele din sistem nu sunt rezolvate



Senatul a dezbătut luni moțiunea simplă „În loc de instrucție și excelență, umilință și dresaj!”, depusă de parlamentarii Opoziției împotriva ministrului Educației, sătmăreanul Daniel David. Oficialul a recunoscut în plen că situația din învățământ este critică și a atras atenția că un nivel ridicat de analfabetism funcțional reprezintă un pericol major pentru România.

„Educația este în pericol de mai mult timp”

Sătmăreanul Daniel David a subliniat că degradarea sistemului de învățământ este un proces de durată, documentat inclusiv prin raportul QX. „Suntem într-o situație critică, atât în cercetare, cât și în educație. Când un sistem produce spre 50% analfabetism funcțional, devine un risc de securitate națională. Dacă nu suntem atenți, țara va deveni o civilizație eșuată, sub obscurantism”, a declarat ministrul.

Creșterea normei didactice, „o măsură de criză”

Referindu-se la decizia de majorare a normei didactice cu două ore, David a precizat că nu ar fi inițiat această măsură în condiții normale. „Nu reprezenta pentru mine o prioritate. În condiții de criză fiscal-bugetară, creșterea normei didactice a devenit o necesitate. Nimeni nu și-a dorit-o, dar era singura soluție pentru a salva salariile și bursele până la sfârșitul anului”, a spus el. Ministrul a invocat exemple europene – Franța (22 ore), Spania (21 ore) sau Irlanda (22 ore) – pentru a argumenta că România rămâne în limitele OECD.

Criza fiscală, factor decisiv

Ministrul Educației a explicat că toate măsurile adoptate au fost dictate de contextul fiscal-bugetar și au fost raportate la standardele europene. „Într-o situație de criză, cine pretinde că va implementa cele mai bune practici, cred că minte. Eu spun că măsurile luate se regăsesc în repere europene”, a declarat sătmăreanul Daniel David.

Moțiunea, respinsă la vot

Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației a fost respinsă de Senat, cu 82 de voturi împotrivă și 40 pentru. Documentul, inițiat de Opoziție, cerea demisia lui Daniel David și anularea măsurilor privind creșterea normei didactice, comasările școlare și reducerea burselor.