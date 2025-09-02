 ,,Alege un sport!’’ – o inițiativă prin care copiii și tinerii pot alege ce li se potrivește dintr-o ofertă bogată de peste 10 discipline sportive

#



Primăria Municipiului Satu Mare, CSM Olimpia și Centrul Cultural G.M. Zamfirescu organizează în premieră evenimentul interactiv „Alege un sport!”. Inițiativa vine în sprijinul copiilor și al adolescenților în a alege un sport pe care să îl practice în timpul liber.

În premieră, CSM Olimpia și Centrul Cultural G.M. Zamfirescu, cu sprijinul Primăriei Municipiului Satu Mare, organizează evenimentul interactiv ,,Alege un sport!’’, o inițiativă prin care ne dorim să aducem sportul mai aproape de comunitate, să încurajăm alegerea unui stil de viață activ și sănătos, prezentându-le copiilor și tinerilor, precum și părinților acestora, paleta ramurilor sportive spre care aceștia se pot îndrepta în timpul lor liber. Evenimentul se adresează tuturor copiilor și tinerilor, iubitori de sport și mișcare.

„Alege un sport!” va avea loc în 12 – 13 septembrie 2025, în Piața 25 Octombrie și pe platoul de evenimente de pe Pasajul Corneliu Coposu. Pe parcursul celor două zile, copiii și tinerii, însoțiți de părinți, vor avea oportunitatea de a descoperi oferta cluburilor și asociațiilor sportive, interacționând direct cu profesori, instructori sportivi, antrenori. Cei mici vor beneficia de sprijin și consiliere în a face o alegere potrivită în materie de sport pe care să îi practice.

Fiind un eveniment interactiv, în Piața 25 Octombrie și pe Pasajul Corneliu Coposu, cluburile și asociațiile sportive vor organiza demonstrații interactive. Astfel, în Piața 25 Octombrie se amenajează terenuri de fotbal, baschet, handbal, o pistă de biciclete și toate cluburile și asociațiile vor avea corturi în care să ofere informații celor interesați. Pe platoul din Pasajul Coposu se vor găsi zone dedicate artelor marțiale (tatami), scrimei, tenisului de masă și e posibilă amenajarea unui ring de dans pentru demonstrații.

Invităm cluburile și asociațiile sportive alături de noi!



Invităm cluburile și asociațiile sportive să ia parte la acest eveniment, să vină în sprijinul părinților și al copiilor ajutându-i să aleagă sportul potrivit copiilor lor, ca o alternativă sănătoasă la petrecerea timpului liber. Înscrierea se face prin completarea formularului de înregistrare: https://forms.gle/Dc5eq3FKcZS8WeML8 . Termenul limită de înscriere este 6 septembrie 2025, ora 16.00.

Programul evenimentului ,,Alege un sport!’’:

– Vineri, 12 septembrie – activități dedicate școlilor, claselor interesate, campanie de promovare a sportului în rândul instituțiilor de învățământ.

– Vineri și sâmbătă, în 12 și 13 septembrie – programe interactive pentru familii, părinți și copii.

Programul detaliat al evenimentului va fi publicat după 8 septembrie 2025.