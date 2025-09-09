ALERTĂ Cod Galben de inundații pe mai multe cursuri de apă din Țara Oașului

Hidrologii avertizează asupra viiturilor rapide și scurgerilor de pe versanți; populația este îndemnată să respecte indicațiile autorităților

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o avertizare Cod Galben de inundații pentru mai multe râuri din Țara Oașului, județul Satu Mare, ca urmare a ploilor abundente și a prognozei meteorologice din următoarele ore.

Specialiștii avertizează că sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie umflate, precum și viituri rapide pe râurile mici, ceea ce poate genera inundații locale și creșteri periculoase ale debitelor.

INHGA precizează că avertizarea este emisă pe baza evoluției hidrologice actuale și a prognozelor meteo. Cetățenii sunt rugați să urmărească permanent comunicările oficiale și să respecte indicațiile autorităților locale pentru prevenirea unor situații de risc.

Pe lângă Satu Mare, alte zece județe sunt vizate de avertizarea hidrologică: Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor, Sălaj, Harghita, Mureș, Suceava, Neamț și Bacău.