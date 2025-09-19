Alertă de Rabie la Satu Mare: Măsuri stricte și controale permanente în zona Dabolț

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare menține restricțiile sanitare impuse după confirmarea unui focar de rabie, depistat la o bovină moartă într-o exploatație non-profesională din localitatea Dabolț. Boala, cunoscută ca fiind letală atât pentru animale, cât și pentru om, impune un plan de acțiune ferm și constant.

Inspecții zilnice și restricții de mișcare

Echipele DSVSA verifică zilnic animalele receptive din zonele afectate, monitorizează starea de sănătate a acestora și impun limitări stricte privind circulația animalelor. În paralel, se efectuează controale riguroase în zonele de protecție și supraveghere, pentru a preveni extinderea bolii.

Gestionarea câinilor fără stăpân

Un punct vulnerabil rămâne prezența câinilor fără stăpân, care prin mișcarea necontrolată reprezintă un risc epidemiologic major. În zona satului Dabolț se desfășoară acțiuni de identificare și gestionare a acestora, pentru reducerea pericolului de răspândire.

Vaccinare și controale în teren

Toți câinii și pisicile din localitate au fost vaccinați împotriva rabiei, cu menționarea imunizării în carnetul de sănătate individual. De asemenea, verificări periodice se desfășoară nu doar în Dabolț, ci și în Fondul Cinegetic nr. 14 Halmeu, precum și în alte zone de supraveghere, unde sunt monitorizate animalele sălbatice receptive la boală.

Proceduri clare pentru cazurile suspecte

Animalele cu comportament anormal trebuie raportate imediat la DSVSA Satu Mare. Carnivorele suspecte de rabie vor fi eutanasiate și transportate, în condiții stricte de biosecuritate, la laboratorul de specialitate (LSVSA Satu Mare) pentru analize. Cadavrele animalelor sălbatice – lupi, vulpi, șacali, câini, pisici sau bursuci – descoperite în teren vor fi de asemenea preluate și analizate de echipe autorizate.

Un pericol ce nu trebuie subestimat

Rabia rămâne una dintre cele mai grave zoonoze, cu risc vital pentru oameni și animale. Prin măsurile adoptate, autoritățile sanitar-veterinare încearcă să limiteze focarul din Dabolț și să protejeze sănătatea publică.