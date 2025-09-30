More

    ALERTĂ! Peste 20 de focare de pestă porcină africană în județul Satu Mare

    Autoritățile cer colaborare strânsă între instituții, fermieri și administrații locale pentru a limita răspândirea bolii


    Pe 29 septembrie 2025, la Carei, a avut loc ședința Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP), unde subiectul central a fost evoluția Pestei Porcine Africane (PPA). La discuții au participat prefectul județului, Altfatter Tamás, președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, reprezentanți ai DSVSA Satu Mare, primari din zona Carei–Tășnad și fermieri. Situația actuală este alarmantă: 22 de focare sunt active pe raza județului, afectând inclusiv marile exploatații comerciale.

    Situația focarelor și riscurile pentru economie

    Specialiștii Direcției Sanitare-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare au prezentat evoluția bolii de la apariția sa în România, în 2017, până în prezent, explicând mecanismele de infectare și metodele de prevenție. Prefectul a atras atenția că răspândirea PPA pune în pericol nu doar gospodăriile populației, ci și fermele comerciale, cu efecte directe asupra economiei județului.

    Măsuri și solicitări către autoritățile centrale

    Prefectul Altfatter Tamás a anunțat întocmirea unui memorandum urgent către Prim-Ministru, Ministerul Agriculturii și ANSVSA, solicitând măsuri pentru sprijinirea fermierilor și reducerea restricțiilor pentru exploatațiile care respectă biosecuritatea. „Această criză impune un răspuns pe măsură, unul al unității și al acțiunii coordonate”, a subliniat acesta.

    Colaborare interinstituțională obligatorie

    În plan local, s-a cerut implicarea primăriilor pentru reglementarea locațiilor autorizate pentru neutralizarea animalelor, preferabil prin metoda îngropării, conform normelor de mediu. Totodată, Inspectoratul de Poliție și Jandarmeria vor intensifica patrulările și verificările în zonele de restricție, în baza noului protocol semnat cu DSVSA.

    Responsabilitate comună pentru limitarea pierderilor

    ”Ne aflăm, așa cum știm cu toții, într-un moment grav în ceea ce privește evoluția Pestei Porcine Africane (PPA) la nivelul județului, o boală care afectează acum inclusiv marile exploatații comerciale. Această criză impune un răspuns pe măsură, iar răspunsul nostru trebuie să fie unul al unității și al acțiunii coordonate. Urmare a solicitărilor vitale privind mișcarea animalelor și necesitatea restrângerii arealelor de restricții pentru fermele care aplică riguros măsurile de biosecuritate. Am dispus întocmirea și transmiterea de urgență a unui memorandum către Prim-Ministru, Ministrul Agriculturii și ANSVSA.
    La nivel local, reiterez ferm necesitatea unei colaborări inter-instituționale eficiente. În acest sens, solicit implicarea primăriilor pentru a finaliza de urgență demersurile de reglementare a locațiilor autorizate. Prin alegerea metodei de îngropare, în conformitate cu autorizațiile de mediu, nu doar reducem costurile suportate de comunitate, dar și prevenim riscul de răspândire a bolii. De asemenea, solicit implicarea totală a forțelor Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Inspectoratul de Poliție și Jandarmerie. Aceștia vor intensifica acțiunile de patrulare și verificare în zonele cu restricții, asigurând respectarea strictă a măsurilor stabilite de medicii veterinari, toate acestea și urmare a noului protocol semnat cu DSVSA.
    Toți cei implicați în acest demers de eradicare a PPA – DSVSA, comisii de evaluare, primării, poliție, jandarmerie și fermieri trebuie să dea dovadă de responsabilitate, rigurozitate și implicare totală pentru a reduce cheltuielile, a stinge rapid focarele și, cel mai important, a proteja economia județului nostru.” – prefect Altfatter Tamás.

    ȘTIRI RECENT ADĂUGATE

    © Gazeta de Nord-Vest. Toate drepturile rezervate.
    Creat de Ottoweb