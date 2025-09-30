ALERTĂ! Peste 20 de focare de pestă porcină africană în județul Satu Mare

Autoritățile cer colaborare strânsă între instituții, fermieri și administrații locale pentru a limita răspândirea bolii



Pe 29 septembrie 2025, la Carei, a avut loc ședința Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP), unde subiectul central a fost evoluția Pestei Porcine Africane (PPA). La discuții au participat prefectul județului, Altfatter Tamás, președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, reprezentanți ai DSVSA Satu Mare, primari din zona Carei–Tășnad și fermieri. Situația actuală este alarmantă: 22 de focare sunt active pe raza județului, afectând inclusiv marile exploatații comerciale.

Situația focarelor și riscurile pentru economie

Specialiștii Direcției Sanitare-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare au prezentat evoluția bolii de la apariția sa în România, în 2017, până în prezent, explicând mecanismele de infectare și metodele de prevenție. Prefectul a atras atenția că răspândirea PPA pune în pericol nu doar gospodăriile populației, ci și fermele comerciale, cu efecte directe asupra economiei județului.

Măsuri și solicitări către autoritățile centrale

Prefectul Altfatter Tamás a anunțat întocmirea unui memorandum urgent către Prim-Ministru, Ministerul Agriculturii și ANSVSA, solicitând măsuri pentru sprijinirea fermierilor și reducerea restricțiilor pentru exploatațiile care respectă biosecuritatea. „Această criză impune un răspuns pe măsură, unul al unității și al acțiunii coordonate”, a subliniat acesta.

Colaborare interinstituțională obligatorie

În plan local, s-a cerut implicarea primăriilor pentru reglementarea locațiilor autorizate pentru neutralizarea animalelor, preferabil prin metoda îngropării, conform normelor de mediu. Totodată, Inspectoratul de Poliție și Jandarmeria vor intensifica patrulările și verificările în zonele de restricție, în baza noului protocol semnat cu DSVSA.

Responsabilitate comună pentru limitarea pierderilor

”Ne aflăm, așa cum știm cu toții, într-un moment grav în ceea ce privește evoluția Pestei Porcine Africane (PPA) la nivelul județului, o boală care afectează acum inclusiv marile exploatații comerciale. Această criză impune un răspuns pe măsură, iar răspunsul nostru trebuie să fie unul al unității și al acțiunii coordonate. Urmare a solicitărilor vitale privind mișcarea animalelor și necesitatea restrângerii arealelor de restricții pentru fermele care aplică riguros măsurile de biosecuritate. Am dispus întocmirea și transmiterea de urgență a unui memorandum către Prim-Ministru, Ministrul Agriculturii și ANSVSA.

La nivel local, reiterez ferm necesitatea unei colaborări inter-instituționale eficiente. În acest sens, solicit implicarea primăriilor pentru a finaliza de urgență demersurile de reglementare a locațiilor autorizate. Prin alegerea metodei de îngropare, în conformitate cu autorizațiile de mediu, nu doar reducem costurile suportate de comunitate, dar și prevenim riscul de răspândire a bolii. De asemenea, solicit implicarea totală a forțelor Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Inspectoratul de Poliție și Jandarmerie. Aceștia vor intensifica acțiunile de patrulare și verificare în zonele cu restricții, asigurând respectarea strictă a măsurilor stabilite de medicii veterinari, toate acestea și urmare a noului protocol semnat cu DSVSA.