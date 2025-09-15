ALERTĂ!!! Val Covid-19 în județul Satu Mare: autoritățile cer vigilență și respectarea măsurilor de protecție

152 de cazuri noi în august și septembrie, 29 de pacienți internați și două decese confirmă că virusul rămâne o amenințare reală

Direcția de Sănătate Publică Satu Mare avertizează asupra revenirii Covid-19, după o creștere semnificativă a cazurilor raportate în ultimele două luni. Numărul cazurilor de îmbolnăviri a crescut cu peste zece ori doar într-o singură lună. Dacă în iulie au fost doar 7 îmbolnăviri, în august numărul acestora a urcat la 75, iar în septembrie au fost confirmate alte 77 de cazuri.

Cazurile se multiplică de la o lună la alta

Conform raportului DSP, în august și septembrie 2025 județul Satu Mare a înregistrat 152 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2. Media zilnică a ajuns la 3 cazuri, semnalând un trend ascendent, în concordanță cu valul epidemic de la nivel național.

Internări în spitale, fără pacienți la ATI

La momentul redactării informării, în unitățile medicale din județ se află internați 29 de pacienți confirmați cu Covid-19: 19 adulți și 10 copii. Din fericire, niciun caz nu necesită tratament în secțiile de terapie intensivă.

Două decese înregistrate

În ultimele trei-patru săptămâni, DSP a raportat două decese ale unor pacienți cu comorbidități, confirmați și cu infecție SARS-CoV-2. Autoritățile sanitare atrag atenția că persoanele vulnerabile rămân cele mai expuse riscurilor de complicații.

Recomandările DSP pentru populație

Pentru reducerea riscului de îmbolnăvire, DSP Satu Mare recomandă:

spălarea și igienizarea frecventă a mâinilor,

evitarea aglomerațiilor,

purtarea măștii în spațiile închise aglomerate sau la apariția simptomelor respiratorii,

prezentarea la medic la primele semne de boală.

Vaccinarea, cea mai bună protecție

Specialiștii subliniază că vaccinarea rămâne cea mai sigură metodă de prevenire a formelor severe ale bolii. Persoanele vulnerabile și cele care nu au efectuat doza de rapel sunt încurajate să contacteze medicii de familie sau centrele de vaccinare.

Monitorizare permanentă

DSP Satu Mare anunță că va continua monitorizarea atentă a evoluției epidemiologice și va transmite periodic informări pentru populație și mass-media, astfel încât comunitatea să fie pregătită pentru eventuale noi creșteri ale numărului de cazuri.