Anca Munteanu, una dintre cele mai importante voci ale psihologiei românești, vine la Satu Mare

Prof. univ. dr. emerit Anca Munteanu revine la Satu Mare, orașul său natal, în cadrul primului eveniment GOD – Guidance. Oneness. Depth.

Prof. univ. dr. Anca Munteanu este o personalitate marcantă a mediului academic românesc, cu o contribuție semnificativă în domeniul psihologiei. Este profesor universitar la Departamentul de Psihologie al Facultății de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara, unde a format generații întregi de specialiști.

În paralel, este președinta Asociației Europene de Psihologie Transpersonală (ETPA) din 2006, fiind una dintre promotoarele acestei paradigme în România. Pentru întreaga sa activitate a fost distinsă cu titlul de Doctor Honoris Causa (Iași, 2010), iar în 2013 a devenit Profesor Emerit. De asemenea, a primit prestigiosul titlu de Profesor Bologna (2004), oferit de ANOSR, ca recunoaștere a excelenței în educație și a legăturii autentice cu studenții.

De-a lungul carierei, a fost formator, cercetător, autor a numeroase volume de specialitate și organizator de evenimente științifice majore.

Ce a adus Anca Munteanu psihologiei din România:

🔹 Psihologia prenatală – Este primul psiholog român care a vorbit, încă din 1985, despre importanța psihologiei prenatale, adică influența vieții intrauterine asupra dezvoltării copilului și a adultului.

🔹 Psihologia transpersonală – A introdus, în 1999, primul curs de psihologie transpersonală într-o facultate de stat din România, un domeniu care leagă psihologia de dimensiunile spirituale și experiențele de transformare personală. Ulterior, a publicat primul tratat românesc dedicat acestei direcții.

🔹 Inovații în diagnoza psihologică – A elaborat metode originale de evaluare a creativității și a contribuit la validarea unor teste folosite la nivel național, punând bazele unor instrumente moderne de lucru pentru psihologi.

🔹 Zilele Psihologiei Timișorene – A inițiat, în 1992, aceste manifestări științifice, care au devenit un reper pentru psihologia românească și un loc de întâlnire pentru cercetători, profesori și practicieni din țară și din străinătate.

🔹 Conducere academică – A fost decan al Facultății de Sociologie și Psihologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, implicându-se activ în formarea a generații întregi de psihologi.

🔹 Recunoaștere internațională – Din 2007 este președinta Asociației Europene de Psihologie Transpersonală, o poziție care confirmă impactul și prestigiul său în domeniul psihologiei la nivel european.

🔹 Publicații și conferințe – Este autoarea a numeroase volume, articole și studii, și a susținut conferințe în România și în străinătate, fiind o voce de referință atunci când vine vorba despre creativitate, dezvoltare personală, educație și psihoterapie.

Anca Munteanu prezentă la primul eveniment GOD – Guidance. Oneness. Depth.

La Satu Mare, ea va aduce o perspectivă științifică și umanistă asupra temelor abordate de filmul documentar „0,1%?”, semnat de Corina și Călin Terțan, și va dialoga cu publicul despre dimensiunile psihologice și spirituale ale experienței umane.

Prezența sa la acest eveniment are o semnificație aparte, fiind nu doar o întâlnire cu publicul local, ci și o întoarcere simbolică acasă, în comunitatea care a format-o și pe care o poartă mereu în suflet.

De asemenea, publicul îi va întâlni pe:

actorul Dorel Vișan , unul dintre marii maeștri ai scenei și filmului românesc, care aduce o dimensiune artistică și filosofică aparte;

, unul dintre marii maeștri ai scenei și filmului românesc, care aduce o dimensiune artistică și filosofică aparte; Irineu Bârle , preot cunoscut pentru deschiderea și profunzimea discursului său spiritual;

, preot cunoscut pentru deschiderea și profunzimea discursului său spiritual; Călin Terțan, medic și regizor al filmului, care completează povestea prin experiența sa profesională și personală.

Seara se va sfârși cu un moment artistic susținut de Beata Pap și Răzvan Pap, fondatorii MT Creative Art, urmat de o degustare de vinuri ale Cramei Rătești, o sesiune interactivă de întrebări și răspunsuri și o conferință ce va aduce împreună perspectivele invitaților și reflecțiile publicului.

„Vă invit și vă aștept să vizionăm împreună un film documentar. Un film în care am încercat să prezentăm câteva cazuri de vindecări și remisii inexplicabile din punct de vedere al medicinei alopate, împreună cu câteva minți sclipitoare ale științei și medicinei românești. După vizionare, sunt convins că mulți dintre dumneavoastră veți avea sădită sămânța. Acea sămânță a încrederii și a speranței, care peste ani de zile, atunci când probabil veți avea nevoie de credință, de curaj, de speranță, să vă aduceți aminte de aceste imagini din film și de aceste personaje, pentru ca în acest fel și dumneavoastră să puteți beneficia de o remisie spontană, de o vindecare inexplicabilă și să trăiți fericiți, în continuare. Vă aștept cu drag în 18 octombrie”, este mesajul transmis de Călin Terțan.

Sponsorii evenimentului: restaurant Capricci, Edmeea Trans.

Partenerii evenimentului: Crama Rătești, Centrul Cultural G.M. Zamfirescu, MT Creative Art Studio, Pensiunea Ana (Odoreu).

Partenerii media ai evenimentului: Gazeta de Nord Vest, PresaSM, PortalSM, Satu Mare News, ObiectivSM, Nord Vest TV, Informația Zilei, TV1 Satu Mare, Dincolo de Sport, eMaramureș, Vasile Dale, Liberta Media, Nord Vest TV.

Accesul la eveniment se face pe bază de bilet, iar locurile sunt limitate. Biletele pot fi cumpărate din linkul următor: BILETE.RO.

