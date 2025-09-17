Aproape 150 de locuri de muncă oferite prin AJOFM la Satu Mare

Potrivit datelor furnizate de agenții economici din județul Satu Mare privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare se regăsesc 148 locuri de muncă vacante.

Dintre acestea:- 6 locuri vacante sunt pentru cei cu studii superioare (agent de vânzari ; manager proiect ; sef sectie ; subinginer agronom ; ucenic).

– 27 locuri vacante pentru cei cu studii liceale și postliceale (agent de vânzari ; asistent comercial ; asistent manager ; casier ; electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice ; lucrator comercial ; lucrator gestionar; magaziner; manipulant marfuri; operator introducere, validare si prelucrare date ; sef unitate elementara de lucru; sofer de autoturisme si camionete ; ucenic ; vânzator)

– 48 locuri vacante pentru cei cu studii gimnaziale (agent curier ; agent de securitate ; conducător auto transport rutier de mărfuri ; confectioner-asamblor articole din textile; lucrator commercial; montator electromecanic ; muncitor necalificat în industria confectiilor; muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si granule ; muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor ; muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet ; muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii ; operator la prelucrarea maselor plastice; ospatar (chelner); sef santier; tapiter; ucenic).

– 10 locuri vacante pentru cei cu școală generală incompletă și fără studii (îngrijitor cladiri ; muncitor necalificat în agricultura ; muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet ; ospatar (chelner) ; ucenic)

– 57 locuri de muncă pentru cei cu scoală profesională (confectioner articole din piele si înlocuitori ; confectioner-asamblor articole din textile ; dulgher (exclusiv restaurator) ; fierar betonist ; lacatus constructii metalice si navale ; macaragiu ;muncitor necalificat în agricultura ; muncitor necalificat în industria confectiilor ; muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii ; sef schimb ; stivuitorist ; sudor).