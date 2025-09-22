More

    Aproximativ 42.200.000 de lei plătiți de AJPIS Satu Mare pentru beneficiile de asistență socială în luna septembrie 2025

     

     

    Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare a virat fondurile necesare pentru plata principalelor beneficii de asistență socială, în luna septembrie 2025, după cum urmează:

    • 096.815 lei pentru 53.165 beneficiari de alocații de stat pentru copii;
    • 174.599 lei pentru 2.015 beneficiari de indemnizații pentru creșterea copilului;
    • 752 lei pentru 1.026 beneficiari de stimulent de inserție;
    • 676 lei pentru 58 beneficiari de indemnizații de sprijin pentru copii adoptați;
    • 993 lei pentru 12 beneficiari de indemnizații pentru concediu acomodare în vederea adopției;
    • 211.215 lei pentru 19.546 persoane cu dizabilități;
    • 620 lei pentru 74 beneficiari de alocație lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA;
    • 720 lei pentru 695 beneficiari de alocație de plasament;
    • 059 lei pentru 42 beneficiari de indemnizație lunară de hrană pentru persoane cu TBC;
    • 765.656 lei pentru 14.660 beneficiari ai venitului minim de incluziune.

     

    În intervalul 5-19 septembrie 2025 au fost efectuate plățile beneficiilor de asistență socială mai sus amintite pentru beneficiarii care au optat pentru încasarea în cont bancar sau prin mandat poștal.

     

