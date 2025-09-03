Bărbat, cercetat pentru conducerea sub influența alcoolului

La data de 2 septembrie a.c., în jurul orei 20.30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Negrești-Oaș, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control a traficului rutier, pe Drumul Național 19 din localitatea Certeze, au oprit un autoturism, condus de un bărbat de 56 de ani, din localitatea Certeze.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 1,28 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.