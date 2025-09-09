Bărbat, cercetat pentru furt calificat și tentativă la furt calificat.

A fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore

La data de 8 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroul de Investigații Criminale, în urma activităților investigative efectuate, au identificat un bărbat de 41 de ani, din municipiul Satu Mare, bănuit de comiterea infracțiunilor de furt calificat și tentativă la furt calificat.

În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că, în perioada 24 iulie – 8 septembrie a.c., bărbatul ar fi pătruns prin efracție, prin forțarea unor geamuri, într-un depozit de materiale de construcții, de pe raza municipiului Satu Mare, de unde ar fi sustras suma de 600 de lei, un telefon mobil și un ciocan metalic.

În urma comiterii faptelor, bărbatul ar fi provocat distrugerea geamurilor depozitului, cauzând un prejudiciu de aproximativ 10.000 de lei.

Față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

În cauză, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii activități infracționale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat și tentativă la furt calificat.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.