Bărbat din Boghiș, cercetat după ce a intrat cu mașina în gardul unui imobil

La data de 23 septembrie a.c., în jurul orei 12.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Satu Mare au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui eveniment rutier cu pagube materiale, în localitatea Boghiș. Din primele verificări, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 55 de ani, din localitatea Boghiș, în timp ce conducea un autoturism, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, intrând în coliziune cu gardul unui imobil.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,85 mg/l pur în aerul expirat, acesta fiind transportat la spital în vederea recoltării de probe biologice. În urma impactului, nu au existat victime omenești. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.