Bilanțul serviciilor publice comunitare din Satu Mare pentru luna august 2025: peste 1.300 permise de conducere și 2.300 pașapoarte emise

Pe parcursul lunii august 2025, SPCRPCIV Satu Mare a asigurat următoarele servicii:

– a fost emis un număr de 1.359 permise de conducere, noi și preschimbate;

– a fost emis un număr de 2.128 certificate de înmatriculare, din care 975 înscrieri și 966 transcrieri. De asemenea, s-au realizat 306 radieri din circulație și 886 autorizări provizorii în circulație.

În ceea ce privește examinarea în vederea obținerii permisului de conducere, au fost realizate 1.091 examinări la proba teoretică și 645 examinări la proba practică, din care 461 candidați la proba teoretică și 438 candidați la proba practică au fost declarați admis, ceea ce înseamnă un procent de promovabilitate de 42,25 % (teorie) respectiv 67,91 % (practică).