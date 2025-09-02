Bilanțul serviciilor publice comunitare din Satu Mare pentru luna august 2025: peste 1.300 permise de conducere și 2.300 pașapoarte emise

Activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Satu Mare
Pe parcursul lunii august 2025, SPCRPCIV Satu Mare a asigurat următoarele servicii:
– a fost emis un număr de 1.359 permise de conducere, noi și preschimbate;
– a fost emis un număr de 2.128 certificate de înmatriculare, din care 975 înscrieri și 966 transcrieri. De asemenea, s-au realizat 306 radieri din circulație și 886 autorizări provizorii în circulație.
În ceea ce privește examinarea în vederea obținerii permisului de conducere, au fost realizate 1.091 examinări la proba teoretică și 645 examinări la proba practică, din care 461 candidați la proba teoretică și 438 candidați la proba practică au fost declarați admis, ceea ce înseamnă un procent de promovabilitate de 42,25 % (teorie) respectiv 67,91 % (practică).
Toate informațiile privind operațiunile la SPCRPCIV pot fi găsite aici: https://dgpci.mai.gov.ro/
Programarea online pentru acces la ghișeele SPCRPCIV Satu Mare se face aici: https://dgpci.mai.gov.ro/drpciv-booking/activities/30
Programul de lucru al SPCRPCIV Satu Mare se găsește aici:
Activitatea Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte (SPCP) Satu Mare
Pe parcursul lunii august 2025, SPCP Satu Mare a asigurat următoarele servicii:
– a fost emis un număr de 2.300 pașapoarte;
– au fost eliberate un număr de 2.634 pașapoarte;
Activitatea serviciului de pașapoarte se desfăşoară în program normal de lucru cu publicul în această perioadă.
Pentru acces la ghișeu, este necesară programare, pe portalul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne, respectiv aici: https://hub.mai.gov.ro/epasapoarte/programari/harta
Programul de lucru al SPCP Satu Mare se găsește aici:
Paşaportul simplu electronic poate fi expediat, prin servicii de curierat, la domiciliul sau la reşedinţa titularului ori ale persoanei care a formulat cererea, în mod gratuit. În situaţia în care se doreşte expedierea documentului de călătorie la o adresă din străinătate, solicitantul poate solicita informaţii suplimentare Departamentului Consular din Ministerul Afacerilor Externe (adresa de e-mail: drco@mae.ro).
Paşaportul simplu electronic se ridică de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de către acesta/aceasta printr-o procură specială. În situaţia în care cererea a fost formulată de o persoană împuternicită, aceasta este ţinută să ridice personal paşaportul, cu excepţia cazului în care mandantul a autorizat-o în mod expres să îşi substituie o altă persoană în acest sens.