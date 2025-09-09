BINECUVÂNTARE PS Timotei Sătmăreanul, la deschiderea noului an școlar la Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare

Rugăciune, emoție și speranță pentru cei 648 de elevi ai instituției de învățământ teologic

Într-o atmosferă de sărbătoare și emoție, liceul teologic din Satu Mare și-a deschis porțile pentru noul an școlar 2025–2026, sub binecuvântarea Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul. Elevi, profesori, părinți și autorități locale s-au adunat pentru a marca începutul unui an plin de învățare, spiritualitate și valori ortodoxe.

Slujba de început de an școlar

Marți, 9 septembrie 2025, de sărbătoarea Sfinților, Drepților și Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a fost alături de elevii și cadrele didactice de la Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare, la deschiderea noului an școlar.

Ierarhul a săvârșit Slujba Te Deumului la Altarul de vară din curtea instituției, în prezența elevilor, a părinților, a autorităților locale și a reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare. Rugăciunile au fost înălțate pentru ca noul an școlar să fie unul cu binecuvântare, sănătate și rezultate frumoase.

Vizită în sălile de clasă

După slujbă, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, împreună cu părintele director Gabriel Groza, părintele protopop Gabriel Gorgan și arhid. Gherasim Nap, au vizitat sălile de clasă în care învață cei 648 de elevi din toate ciclurile de învățământ.

Amintim că, din încredințarea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, PS Timotei Sătmăreanul coordonează activitatea școlilor teologice din eparhie.

Mesaj de susținere din partea autorităților

La eveniment a participat și Roxana Petca, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, care a transmis un mesaj de încurajare elevilor, profesorilor și părinților: