CAS Satu Mare simplifică procedura de validare a calității de asigurat și prelungește programul la ghișeu

Pentru a facilita procesul de validare a calitații de asigurat, persoanele care au depus la ANAF Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, o pot transmite către CAS Satu Mare la adresa de e mail: coasigurat@cassam.ro
În cazul în care este necesară eliberarea
Adeverinței de asigurat, vă rugăm să precizați în e-mail acest lucru.
Această procedură simplifică și accelerează
validarea calității de asigurat, fără a mai fi
necesară prezența la ghișeu.
Program prelungit la ghișeul Evidenta Asigurati
În același context va anunțăm că activitatea la ghișeul Evidenta Asigurati se prelungește temporar începând cu data de 08.09.2025, astfel:
de luni până vineri, între orele 08:00-20:00.