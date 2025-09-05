CAS Satu Mare simplifică procedura de validare a calității de asigurat și prelungește programul la ghișeu

Pentru a facilita procesul de validare a calitații de asigurat, persoanele care au depus la ANAF Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, o pot transmite către CAS Satu Mare la adresa de e mail: coasigurat@cassam.ro

În cazul în care este necesară eliberarea

Adeverinței de asigurat, vă rugăm să precizați în e-mail acest lucru.

Această procedură simplifică și accelerează

validarea calității de asigurat, fără a mai fi

necesară prezența la ghișeu.