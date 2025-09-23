Colectare deșeuri electrice și electronice la Satu Mare

Primăria Municipiului Satu Mare, prin operatorul autorizat The Green Project, cu sprijinul OIREP Eco Positive, organizează vineri, 26 septembrie 2025, o acțiune de colectare a aparatelor electrice și electronice vechi sau nefuncționale.

Cetățenii care doresc să predea aceste echipamente pentru reciclare se pot programa telefonic, de luni până vineri între orele 9:00 – 17:00, la numerele 0744 781 781 sau 0800 444 800 (apel gratuit). De asemenea, este disponibil formularul online, accesibil non-stop, pe platforma: thegreenproject.ro/comanda.

Echipele operatorului se vor deplasa la adresele indicate pentru a ridica aparatele electrice colectate, serviciul fiind gratuit pentru populație.

Această inițiativă are scopul de a sprijini cetățenii în gestionarea corectă a deșeurilor electrice și de a contribui la protejarea mediului prin reciclare responsabilă.