COMEMORARE. Eroii neamului, cinstiți la Sânmiclăuș și Moftinu Mic

Manifestări solemne sub patronajul Instituției Prefectului Satu Mare, cu participarea autorităților, elevilor și comunității locale



Marți, 16 septembrie 2025, localitățile Sânmiclăuș și Moftinu Mic au găzduit ceremonii dedicate eroilor români căzuți în cele două războaie mondiale. Evenimentele au fost organizate de Asociațiile Cadrelor Militare în Retragere și Rezervă din cadrul M.Ap.N., M.A.I. și S.R.I. din județul Satu Mare, sub patronajul Instituției Prefectului, reunind oficialități județene și locale, reprezentanți ai cultelor, elevi și cetățeni.

Programul comemorativ

La evenimente au fost prezenți primarul comunei Moftin, Gheorghe David, oficialități județene și locale, reprezentanți ai Garnizoanei Satu Mare și ai asociațiilor de rezerviști, reprezentanți ai cultelor, reprezentanți ai instituțiilor de cultură și elevi.

Ceremonia a debutat cu intonarea Imnului Național și a continuat prin evocarea sacrificiului eroilor cunoscuți și necunoscuți. Serviciul religios a fost oficiat în memoria militarilor căzuți, iar atmosfera solemnă a fost întregită de acordurile marșului „Drum bun” și ale piesei „Liniștea – Silenzio”.

Participanții au rostit alocuțiuni, elevii au prezentat momente artistico-patriotice, iar la final au fost depuse coroane de flori la mormintele eroilor.

O caravană a memoriei

Acțiunea face parte din Proiectul multianual „Comemorarea Eroilor Neamului”, desfășurat în județul Satu Mare încă din 2021. În cadrul acestuia, o caravană alcătuită din oficialități, cadre militare în rezervă și retragere, reprezentanți ai cultelor și ai instituțiilor de cultură, precum și elevi, se deplasează pe parcursul anului în fiecare localitate unde există morminte de eroi.

Conform regulii „o zi – un UAT”, calendarul comemorărilor se stabilește împreună cu autoritățile locale, pentru a oferi fiecărui erou recunoștința cuvenită.

Patrimoniul eroilor

Potrivit evidențelor Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, pe raza județului Satu Mare există 84 de morminte comune sau individuale de război, dintre care 56 (în afara municipiilor Satu Mare și Carei) sunt incluse în programul anual de comemorare.

Aceste locuri de odihnă, vechi de peste opt decenii, reprezintă un patrimoniu istoric și memorial, mărturii vii ale sacrificiului militarilor români. Unele dintre morminte au valoare istorică și pot fi incluse pe Lista Monumentelor Istorice, categoria IV – monumente memoriale și funerare.

Respect și continuitate

Manifestările de la Sânmiclăuș și Moftinu Mic reconfirmă angajamentul comunităților din județul Satu Mare de a păstra vie memoria celor care s-au jertfit pentru libertatea și demnitatea neamului românesc.