CONECTARE Drumul Expres Satu Mare – Baia Mare prinde contur: dezbatere publică pe tema impactului asupra mediului

Pași importanți în avansarea proiectului rutier de 59 km, care va lega cele două municipii printr-o infrastructură modernă

Marți, la sediul Consiliului Județean Satu Mare, a avut loc dezbaterea publică a Raportului de impact asupra mediului și a Studiului de evaluare adecvată pentru Drumul Expres Satu Mare – Baia Mare, documente esențiale pentru continuarea acestui proiect strategic de infrastructură.

Reprezentare amplă la dezbatere

Întâlnirea a reunit reprezentanți ai consiliilor județene Satu Mare și Maramureș, ai autorităților de mediu, sănătate, silvicultură, ape și păduri, precum și reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale traversate de viitorul drum expres.

Impactul asupra mediului, analizat în detaliu

Discuțiile au vizat efectele pe care construcția le poate avea asupra resurselor naturale și a comunităților locale. Concluziile prezentate au arătat că, prin:

măsuri de prevenire și reducere a impactului ,

monitorizare strictă a lucrărilor și

supravegherea biodiversității pe toată durata construcției,

proiectul poate fi implementat fără a genera efecte semnificative asupra mediului.

Traseul drumului expres

Drumul va avea o lungime de 59 km și va include:

8 noduri rutiere ,

un centru de întreținere și coordonare ,

parcări de scurtă durată și

spații de servicii.

În județul Satu Mare, traseul va traversa localitățile: Satu Mare, Livada, Apa, Botiz, Medieșu Aurit, Odoreu și Pomi. În județul Maramureș, drumul va trece prin Baia Mare, Seini, Tăuții Măgherăuș, Ardusat și Recea.

Un proiect strategic pentru întreaga regiune

Realizarea Drumului Expres Satu Mare – Baia Mare reprezintă un pas important pentru conectivitatea rutieră, dezvoltarea economică și mobilitatea locuitorilor din întreaga regiune de nord-vest a țării.