Consfătuirea județeană a profesorilor de limba și literatura română la Satu Mare

Joi, 25 septembrie 2025, de la ora 15.00, Biblioteca Județeană Satu Mare își deschide porțile pentru a primi oaspeți de seamă în cadrul evenimentului profesional de înaltă ținută: Consfătuirea județeană a profesorilor de limba și literatura română din județul Satu Mare.

Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și se va derula în sala de evenimente a Bibliotecii Județene Satu Mare, situată la mansarda clădirii de pe strada Iuliu Maniu nr. 2, cu începere de la ora 15:00. Intrarea participanților se va face prin poarta de acces de pe strada Iuliu Maniu.

Temele de actualitate propuse de organizatori vor fi completate cu momente artistice. Agenda evenimentului este detaliată în afișul care însoțește acestă postare. De asemenea, participanții sunt invitați să viziteze secțiile Bibliotecii Județene Satu Mare.

Consfătuirea județeană a profesorilor de limba și literatura română, un eveniment dedicat cadrului didactic și elevilor pasionați de cultură și educație.

Programul evenimentului: