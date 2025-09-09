CULTURĂ: Zilele „Szamos – Sugárút” au readus la viață povestea de dragoste a lui Petőfi Sándor și Júlia Szendrey

În perioada 6–7 septembrie 2025, Cetatea din Ardud a găzduit Zilele „Szamos – Sugárút”, o manifestare culturală dedicată celebrării unuia dintre cele mai cunoscute momente din istoria romantică și literară a Europei Centrale: căsătoria poetului național al Ungariei, Petőfi Sándor, cu Júlia Szendrey. Evenimentul a fost organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare în colaborare cu Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea” Ardud.

Pe 8 septembrie 1847, Cetatea Ardud a fost martora unui moment ce a trecut dincolo de istoria locală și a intrat în patrimoniul cultural european. Deși familia Iuliei s-a opus căsătoriei, dragostea celor doi tineri a învins barierele sociale și prejudecățile vremii, transformând Ardudul într-un simbol al iubirii și libertății.

Evenimentul aniversar de anul acesta a readus în atenția publicului această poveste de iubire, evocând prin activități culturale, conferințe și momente artistice forța sentimentului care i-a unit pe cei doi și a transformat Cetatea Ardud într-un reper al memoriei culturale maghiare și universale.