DEMOGRAFIE. Suntem din ce în ce mai puțini! Sporul natural negativ continuă în județul Satu Mare

Mai multe decese decât nașteri: 331 de persoane au murit, față de 180 de copii născuți-vii



Județul Satu Mare continuă să înregistreze un spor natural negativ. În luna iunie 2025, conform datelor oficiale, numărul deceselor a fost semnificativ mai mare decât cel al nașterilor. Diferența dintre cele două fenomene demografice evidențiază o tendință îngrijorătoare pentru evoluția populației județului.

Natalitate în scădere

În iunie 2025 au fost înregistrați 180 de copii născuți-vii, cu 4 mai puțini decât în luna precedentă și cu 39 mai puțini față de aceeași lună a anului trecut.

Comparativ cu lunile anterioare din 2025, natalitatea se menține la un nivel scăzut, cu valori oscilante, dar sub media anului precedent.

Mortalitate în creștere

În schimb, însă, numărul deceselor înregistrate în iunie 2025 a fost de 331, în creștere cu 12 față de luna mai și cu 42 mai multe decât în iunie 2024.

Datele arată că mortalitatea rămâne ridicată, comparativ cu numărul scăzut al nașterilor.

Spor natural negativ

Diferența dintre nașteri și decese se traduce printr-un spor natural negativ de -151 de persoane în iunie 2025, mult mai accentuat decât în aceeași lună a anului precedent, când acesta era de -70.

Această tendință se regăsește constant în primele șase luni din 2025, confirmând declinul demografic.

Evoluția demografică pe termen scurt

În prima jumătate a anului 2025, datele arată:

Nașteri : între 144 și 220 lunar;

Decese: între 306 și 412 lunar.

Raportul evidențiază faptul că, în fiecare lună, numărul deceselor a depășit consistent numărul nașterilor.

Un detaliu pozitiv

Deși balanța demografică este negativă, în iunie 2025 nu s-au înregistrat decese în rândul copiilor cu vârsta sub un an – un indicator important pentru sănătatea materno-infantilă.

Sporul natural reprezintă diferența dintre numărul născuților-vii şi numărul persoanelor decedate, în perioada de referință.