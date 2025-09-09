DEZVOLTARE. Primăria Ardud reabilitează termoenergetic primele blocuri prin PNRR

Lucrările avansează la Blocul nr. 9 de pe strada Viitorului, în timp ce administrația locală caută noi surse de finanțare pentru extinderea proiectului

Programul Național de Redresare și Reziliență aduce beneficii directe comunității din Ardud. Administrația locală a obținut finanțare pentru reabilitarea termoenergetică a trei blocuri de locuințe, un proiect menit să crească eficiența energetică și confortul locatarilor.

Primele rezultate vizibile la Blocul nr. 9

Pe strada Viitorului, la Blocul nr. 9, lucrările avansează într-un ritm alert. Acoperișul a fost complet înlocuit, imobilul a fost izolat termic, iar în perioada următoare urmează montarea tâmplăriei noi și realizarea altor intervenții menite să asigure reducerea consumului de energie și creșterea confortului termic pentru locatari.

7 proiecte depuse, noi oportunități de finanțare

Din totalul de 7 proiecte depuse spre finanțare prin PNRR, trei au primit finanțare și sunt în implementare. În paralel, Primăria Ardud continuă demersurile pentru identificarea altor surse de finanțare, atât pentru cele patru blocuri care au deja proiectele tehnice finalizate, cât și pentru imobilele care nu și-au clarificat statutul juridic la momentul primului apel.

„Ne dorim ca prin aceste investiții să demonstrăm că dezvoltarea localității nu înseamnă doar modernizarea infrastructurii mari, ci și grijă pentru condițiile de trai ale fiecărei familii. Reabilitarea blocurilor de locuințe este o prioritate, pentru că aduce economii la facturi și, în același timp, un confort sporit pentru cetățeni. Vom continua să accesăm toate liniile de finanțare disponibile pentru ca și celelalte blocuri să beneficieze de aceste îmbunătățiri”, a declarat Ovidiu Duma, primarul orașului Ardud.

Obiectiv: clădiri moderne și o viață mai bună pentru cetățeni

Prin aceste investiții, administrația locală își propune nu doar să ofere clădiri moderne și eficiente din punct de vedere energetic, ci și să contribuie la o calitate mai bună a vieții pentru locuitorii din Ardud.