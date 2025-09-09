Dialog instituțional privind dezvoltarea infrastructurii și gestionarea problemelor privind fondul forestier din comuna Turț

Marți dimineață, prefectul județului Satu Mare,, împreună cu subprefecțiiși, și secretarul general al Instituției Prefectului, Cosmin Dorle, a avut o întrevedere de lucru cu primarul comunei Turț, Ioan Tiution, secretarul general al Primăriei, Dănuț Tite, respectiv reprezentanți ai Direcției Silvice Satu Mare și membrii Comisiei locale de fond funciar.

În cadrul discuțiilor au fost abordate proiectele de infrastructură aflate în derulare, cu accent pe modernizarea străzilor prin lucrări de asfaltare și pe extinderea rețelei de apă și canalizare, menite să asigure servicii publice de calitate și să ridice nivelul de confort pentru cetățeni. De asemenea, a fost subliniată importanța proiectului de eficientizare energetică, anume cel care vizează Școala Gimnazială din Gherța Mare și finalizarea construcției Casei de Cultură din Turț, investiții cu impact semnificativ asupra educației și vieții culturale a comunității.