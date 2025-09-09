Dialog instituțional privind dezvoltarea infrastructurii și gestionarea problemelor privind fondul forestier din comuna Turț

Marți dimineață, prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, împreună cu subprefecții Ioan Tibil și Romeo Pop, și secretarul general al Instituției Prefectului, Cosmin Dorle, a avut o întrevedere de lucru cu primarul comunei Turț, Ioan Tiution, secretarul general al Primăriei, Dănuț Tite, respectiv reprezentanți ai Direcției Silvice Satu Mare și membrii Comisiei locale de fond funciar.
În cadrul discuțiilor au fost abordate proiectele de infrastructură aflate în derulare, cu accent pe modernizarea străzilor prin lucrări de asfaltare și pe extinderea rețelei de apă și canalizare, menite să asigure servicii publice de calitate și să ridice nivelul de confort pentru cetățeni. De asemenea, a fost subliniată importanța proiectului de eficientizare energetică, anume cel care vizează Școala Gimnazială din Gherța Mare și finalizarea construcției Casei de Cultură din Turț, investiții cu impact semnificativ asupra educației și vieții culturale a comunității.
Punctul important pe agenda întâlnirii l-a constituit problemele semnalate de cetățeni în legătură cu fondul forestier, unde au fost identificate dificultăți întâmpinate de Comisia locală de fond funciar în procesul de punere în posesie a unor persoane fizice validate cu astfel de terenuri. În acest sens, prefectul a solicitat Comisiei locale să realizeze o centralizare a tuturor proprietarilor aflați în dificultate, urmând ca, ulterior, Comisia Județeană de Fond Funciar să întreprindă demersuri către Direcția Silvică, pentru a pune la dispoziție amplasamente din fondul de rezervă și a soluționa problemele pe cale administrativă.
„Instituția Prefectului va continua să fie un partener implicat și deschis față de autoritățile locale, pentru ca fiecare proiect de dezvoltare să fie implementat eficient și să aducă beneficii concrete cetățenilor. Problemele legate de fondul forestier necesită soluții responsabile, aplicate corect și transparent. Colaborarea strânsă între Prefectură, administrația locală și instituțiile de profil este esențială pentru identificarea rapidă a soluțiilor și depășirea eventualelor obstacole administrative.” – prefect Altfatter Tamás