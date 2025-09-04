Din cauza neatenției a ajuns cu autoturismul în șanţ – polițiștii sătmăreni cercetează accidentul

La data de 3 septembrie a.c, în jurul orelor 11.20, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe Drumul Național 19F, între localitățile Apa și Medieșu Aurit.

Din primele cercetări, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 46 de ani, din localitatea Gherța Mare, în timp ce conducea un autoturism, pe fondul altor preocupări, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, intrând în șanț. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a unui pasager de 73 de ani, acesta fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.