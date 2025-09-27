EDUCAȚIE. Directorii liceelor PASCH din Satu Mare, prezenți la conferința națională de la București

Evenimentul a reunit reprezentanți ai ambasadei Germaniei, ai Goethe Institut și ai rețelei școlilor PASCH din România și Republica Moldova



În perioada 26–27 septembrie 2025, la București s-a desfășurat „Conferința directorilor de școli PASCH”, un eveniment dedicat rețelei de licee care promovează limba germană ca limbă de comunicare internațională. Județul Satu Mare a fost reprezentat de trei cadre de conducere din învățământul preuniversitar.

Reprezentanți ai Sătmarului la București

Au participat la conferință Natalia Manuela Boloș, director al Colegiului Național „Mihai Eminescu” Satu Mare, Nicoleta Kichel, director al Colegiului Național „Doamna Stanca”, și Istvan Forgacs, director adjunct al Colegiului Național „Kolcsey Ferenc”.

Discuții cu oficiali și parteneri educaționali

Agenda evenimentului a inclus întâlniri cu personalități precum Excelența Sa Angela Ganninger, ambasadoarea Germaniei la București, dr. Sonja Dehning, coordonator regional ZfA Bonn, Theresa von Saldern, coordonator programe culturale al Ambasadei Germaniei, Sorin Giurumescu, președintele Asociației Profesorilor de Limba Germană din România, și Susanne Becker, reprezentant Goethe Institut România.

Temele au vizat noile planuri-cadru din sistemul educațional și impactul acestora asupra studierii celei de-a doua limbi străine.

Subiecte de actualitate în rețeaua PASCH

Printre punctele dezbătute s-au numărat: similitudinile și diferențele dintre programul DSD și rețeaua școlilor Fit din România și Republica Moldova, priorități și proiecte comune, programul de voluntariat kulturweit, colaborarea cu mediul economic prin AHK România și oportunitățile de burse DAAD pentru absolvenții PASCH.

Participarea școlilor sătmărene la conferința PASCH de la București reconfirmă angajamentul acestora în consolidarea învățării limbii germane și în dezvoltarea de proiecte educaționale și culturale cu parteneri internaționali.