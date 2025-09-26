Educație rutieră pentru elevii din Doba și Certeze – Polițiștii au adus siguranța mai aproape de copii

În cursul acestei săptămâni, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat la Școala Gimnazială din localitatea Doba și la Școala Gimnazială din localitatea Certeze o activitate preventiv-educativă dedicată celor mai tineri participanți la trafic.

Evenimentul, parte a Concepției Poliției Române pentru Educație Rutieră, a reunit 141 de elevi din clasele primare și gimnaziale, care au avut ocazia să înțeleagă, într-o manieră interactivă, importanța respectării regulilor de circulație.

Pe lângă prezentarea unor date statistice privind evoluția accidentelor rutiere la nivel național și județean, elevii au participat la jocuri tematice și la un exercițiu practic de patrulare școlară, desfășurat în zona trecerilor de pietoni din proximitatea unităților școlare.

Astfel de activități contribuie la formarea unui comportament responsabil în trafic încă de la vârste fragede, consolidând parteneriatul dintre poliție, școală și comunitate.

Prin aceste acțiuni, polițiștii urmăresc responsabilizarea celor mai tineri participanți la trafic și creșterea gradului de siguranță rutieră.

Totodată, polițiștii rutieri adresează câteva recomandări: