Educație: Școala începe luni la Satu Mare: cu festivități sau direct în clase?

Întrebarea firească din aceste zile de început de septembrie, a cadrelor didactice, a părinților, a elevilor, este dacă luni începe școala de Sfânta Mărie Mică sau vom avea parte de surprize?

De asemenea, încercăm să aflăm dacă sunt școlile pregătite pentru noul an școlar, cum privesc toată această nebunie care a fost în vara lui 2025, cu ore în plus pentru profesori, cu elevi în plus în clase și cu toată această reformă gândită de sus de la Ministerul Educației.

Iar în cadrul emisiunii Actualitatea sătmăreană difuzată miercuri seara de la ora 20 la Nord Vest TV am reușit să aflăm detalii legate de prima zi de școală de la patru directori de unități de învățământ din municipiul Satu Mare.

Prof. Arleta Tașcău, directoarea Școlii Gimnaziale ”Ion Creangă ” Satu Mare:

”Ideea este că trebuie pe repede înainte să ne cunoaștem și să ne alegem oamenii, că a început școala și trebuie să avem întreaga organigramă și întregul sistem bine pus la punct, așa cum putem. Vă dați seama, acuma având grădiniță, ce să facă un părinte, nu? Am fost și eu părinte, mamă de copil, care la un moment dat avea trei ani de zile. Am și grupă mică, mâine mă întâlnesc cu părinții grupelor mici, ca să-i liniștesc, că cel puțin la grădiniță deja știu că acolo a avut loc ședința internă de sindicat și că ei nu sunt pentru boicotare și vor începe. V-am explicat motivele absolut umane pentru care nu vom boicota acolo. Această comasare a școlii cu grădinița a venit foarte repede. N-am reușit să văd exact contabilitatea voturilor pentru sau împotriva acestei boicotări. Eu mi-am arătat poziția, eu știu că voi fi la școală cu siguranță de data aceasta, pentru că începe școala. Acum, oarecum, apropo de revendicări și de ceea ce ne-au transmis alții, că acele festivități amorfe și pline de invitați care plictisesc copiii. Să știți că la noi cu această grevă sau fără această grevă, nu este caracteristică a festivismului, nu este caracteristica școlii Creangă. De multe ori am făcut aceste întâlniri total informale, cu foarte puțini invitați, spre deloc, deși acuma trebuie să ne înțelegem și noi, trebuie să avem o comunicare cu autoritățile locale, care ne sprijină, m-au sprijinit și anul acesta, atât primăria cât și ISJ-ul. Normal că trebuie să avem o comunicare. Într-adevăr, poate nu este momentul, eu sunt și foarte mult umblată prin străinătate, nu la modul vacanțe, ci în Erasmus. Noi nu încurajăm neapărat asta, dar vă spun, comunicarea cu autoritățile este absolut necesară.

Deci, la noi se va veni luni la școală. Cum am zis, la grădiniță deja știu foarte clar că acolo este oricum o altfel de situație, o altfel de caracteristică, dar și aici. Eu una și dacă voi fi eu singură cu copiii, cu microfonul, le voi ura bun venit și, bineînțeles, sălile vor fi pregătite. Fiecare copil din școala Creangă va fi așteptat în 8 septembrie cu o cutie substanțială, cu rechizite de calitate, prin programul PNRAS, ca să se bucure de noul an școlar.

Prof. Natalia Boloș, despre începutul noului an școlar, la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu”:

Vom începe școala în colegiul nostru în data de 8 septembrie, însă nu vom avea festivitatea de deschidere a noului an școlar. La ora 9:00, colegii care sunt diriginți vor intra în sălile de clasă cu elevii pentru ora de dirigenție. Da, se pare că ne este dat să trecem prin foarte multe praguri, așa cum este și în basm, trebuie să parcurgem un drum inițiatic și l-am parcurs începând cu 2020 împreună, începând cu pandemia, apoi cu toate modificările legislative care au fost. Se pare că trebuie să ne adaptăm și acum noilor reglementări și așa au decis colegii că vom începe anul școlar, dar fără festivitate de deschidere a noului an.

Prof. Nicoleta Kichel,

directoarea Colegiului Național ,,Doamna Stanca”:

“Suntem recunoscători că vă preocupă viitorul învățământului sătmărean. Suntem încă în proces de organizare, de modernizare, pentru că am avut un program destul de încărcat de-a lungul verii, încă la sfârșitul lunii iulie am fost onorați să fim gazdele fazei naționale a Olimpiadei Științei pentru Juniori, și atunci am început lucrarea pe parcursul lunii august, dar da, luni, până luni, lucrările vor fi finalizate și școala va fi deschisă.

Elevii sunt așteptați la ore. Sigur, școala va fi deschisă, acum nu putem face abstracție de contextul național în care ne aflăm. Vom discuta cu colegii lideri de sindicat, ne vor comunica modalitățile de manifestare și vom lua o decizie, dar da, școala va fi deschisă, copiii vor putea veni la școală.”

Școala Gimnazială ,,Grigore Moisil”, împreună cu prof. Claudiu Mondici,

directorul școlii:

“După cum ați văzut, în curte avem un șantier, pentru că am început construcția unui nou corp de clădire care va cuprinde șase săli de clasă, și din acest motiv nu vom putea avea o festivitate de deschidere a anului școlar în curte. Ați văzut, trei sferturi din curte este ocupată de materiale și de utilaje.

Așa că primim copiii luni dimineață la ora 9:00 și vor intra direct în sălile de clasă unde-i vor aștepta doamnele învățătoare și doamnele/domnii diriginți.

Fiecare început de an școlar l-am marcat în curte prin binecuvântarea preotului, câteva cuvinte adresate atât elevilor cât și părinților și colegilor din școală și prin mesajul transmis de către reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție. Dar repet, datorită faptului că avem șantier în curte, în acest an, nu vom putea avea o festivitate în curtea școlii. Și dacă nu am fi avut această situație cu proteste ale cadrelor didactice la noi în școală nu puteam organiza o festivitate de început de an școlar”.

Rămâne de văzut așadar ce va decide fiecare unitate de învățământ din Satu Mare și care va fi modul în care va fi organizată prima zi de școală.

Sunt semnale că unele unități, gen Școala Gimnazială ”Rakoczi” ori Colegiul Național ”Ioan Slavici” vor avea parte de festivități ori că în unele școli elevii vor intra direct în clase, fără tradiționalele discursuri , considerate plicticoase de cei mici, ale invitaților.

Cum până luni mai avem de trecut peste un sfârșit de săptămână, recomandarea noastră e ca fiecare elev să-și verifice grupul clasei de pe whatsup ori de pe rețelele de socializare…Căci școala e clar că începe luni, întrebarea e dacă vor fi festivități ori doar simple revederi, în clasă , cu diriginții și colegii!

