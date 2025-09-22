Educație, STEAM,  viziune transdisciplinară – Echipa MultitouchCNME în Emiratele Arabe

,,Echipa MultitouchCNME” a Colegiului Național ,,Mihai Eminescu” Satu Mare se pregătește pentru experiențe de neuitat în vibrantul Abu Dhabi, Emiratele Unite, ca membră a delegației naționale care va reprezenta România la MILSET Expo-Sciences International 2025.

4 proiecte STEAM transdisciplinare calificate; 13 adolescenți entuziaști și determinați: Andrei Dragoș, Victor Dan, Ruxandra Rața, Maia Simuțiu, (EcoVEST); Brigitta Barbu, Alexandra Domuț, Luca Mare, Alexandru Mocan ( Tech on Track. GO, BEAR!); David Feleki, Matei Lorincz ( Education 4.0. Gamification and the use of AI for creating educational films); Casian Dănuț, Benjamin Secară, Alexandru Roman (Emotions Explorer. Exploring and Developing Skills. Customized Digital Games); 3 mentori, profesori însoțitori: dr. Geta Cozma, prof. Bianca Domuț, prof. Claudia Pop și Emanuela Simuț, din partea Asociației de părinți a CNME.

Mulțumim sponsorilor, pentru generozitatea cu care au susținut demersul nostru, oferindu-ne oportunitatea de a participa la un eveniment global de inovație și dialog științific STEAM.

Mulțumim conducerii colegiului, prof.dr. Natalia Boloș, Director și prof. Nicoleta Cherecheș, Director Adj. pentru susținerea și încrederea acordată și, mai ales, pentru deschiderea față de inițiativele ,,Echipei MultitouchCNME”, care promovează excelența și creativitatea în rândul elevilor.