PERFORMANȚĂ! Entente Florale Europe 2025: Municipiul Satu Mare câștigă medalia de argint

În Velenje, la festivitatea de decernare a premiilor în cadrul ediției jubiliare, Municipiul Satu Mare a fost reprezentat de o delegația condusă de administratorul public Masculic Csaba.

Medalia de argint obținută reflectă faptul că Satu Mare merge în direcția cea bună. În spatele acestui premiu este multă muncă, implicare în a avea spații verzi întreținute, proiecte locale sustenabile, colaborare cu cetățenii, educație ecologică. Primăria Municipiului Satu Mare, alături de echipele tehnice, instituții publice și organizații locale, lucrează susținut și constant la pentru a avea un oraș orientat spre natură.

,,Este o onoare ca Municipiul Satu Mare să fie prezent la Velenje, la celebrarea a 50 de ani de Entente Florale Europe. Participarea la acest concurs de prestigiu nu e doar un prilej de a ne prezenta realizările, ci o ocazie de a împărtăși experiențe, de a învăța. Înverzirea orașului, protejarea mediului și implicarea comunității sunt direcții fundamentale de dezvoltare urbană. Prezența reprezentanților Municipiului Satu Mare la Velenje confirmă faptul că ne asumăm această misiune cu responsabilitate, cu dăruire, că putem deveni un exemplu de comunitate verde pe acest drum european al respectului față de natură și oameni’’, declară primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor.

Context

Competiția ,,Entente Florale Europe’’ este organizată de Asociația Europeană pentru Înflorire și Peisaj (AEFP – Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage) și reunește anual orașe și localități din mediul rural din 11 țări membre ale Uniunii Europene. Fiecare țară participantă desemnează un oraș și o localitate rurală pentru a intra în concurs, promovând astfel bunele practici în domeniul dezvoltării urbane durabile.

Municipiul Satu Mare s-a înscris oficial în luna mai a anului în curs în prestigioasa competiție Entente Florale Europe, un concurs european dedicat orașelor și comunităților care investesc în îmbunătățirea calității vieții prin dezvoltarea spațiilor verzi, protejarea mediului și implicarea cetățenilor în amenajarea urbană. La finele lunii iunie, juriul competiției s-a aflat la Satu Mare, analizând strategia de dezvoltare a zonelor verzi, proiectele finalizate și în curs de implementare și participând la un tur extins de vizitare a locațiilor verzi și florale din oraș.